Hakhoning van HONINGonline.nl: een oude geneeswijze in een nieuw jasje?

Hakhoning werd al in de Middeleeuwen gebruikt als een natuurlijk geneesmiddel. In die tijd had men nog geen moderne medicijnen en was men aangewezen op kruiden en natuurlijke producten. Hakhoning werd gemaakt door Franse monniken. Als belangrijkste ingrediënt diende de honing uit de bijenkorven in de kloostertuin.

Om de heilzame werking te versterken voegden kruidkundige monniken verschillende ingrediënten toe, zoals tijm, eucalyptus, gember of anijs. Zo is een uniek Frans recept ontstaan voor het maken van ambachtelijke hakhoning. Generaties lang werd het doorgegeven als huismiddeltje tegen keelpijn en hoest. Veel mensen herinneren zich nog hoe hun grootouders hun een stukje hakhoning gaven bij verkoudheid.

Hoe wordt de hakhoning van HONINGonline.nl gemaakt?

De hakhoning die je bij HONINGonline.nl kunt kopen is op ambachtelijke wijze gemaakt door Erik en Hannie Brinksma. Zij maken de hakhoning nog volgens het oude, originele Franse monnikenrecept, met zuivere imkerhoning. Omdat zij als enigen in Nederland deze unieke receptuur bezitten, is het logisch dat de hakhoning van HONINGonline.nl door hen gemaakt wordt.

Het proces van het maken van hakhoning lijkt eenvoudig, maar vergt in de praktijk veel vakmanschap. Honing wordt verwarmd tot een hoge temperatuur en vervolgens gemengd met kruidenextracten of etherische oliën. Dit mengsel wordt op een koude ondergrond gegoten, waar het uithardt. Daarna wordt het met de hand in kleine brokjes gehakt. De keuze van kruiden bepaalt de werking en smaak van de hakhoning. Bekijk de onderstaande video voor een uitleg van het hele proces van hakhoning maken.

Huidige toepassingen en soorten hakhoning

Hoewel hakhoning zijn wortels in het verleden heeft, heeft het nog steeds een plaats in de moderne samenleving. Met de toenemende interesse in natuurlijke en ambachtelijke producten groeit ook de populariteit van hakhoning weer. Mensen kiezen steeds vaker voor traditionele remedies in plaats van chemische hoestsiropen en keelpastilles.

Bovendien zijn er steeds meer varianten van hakhoning op de markt, zoals nieuwe smaakcombinaties met cranberry, menthol en citroen. Ook in de horeca duikt hakhoning op. Theehuizen gebruiken het bijvoorbeeld als zoetstof in thee of als decoratie op desserts. De veelzijdigheid van hakhoning maakt het een aantrekkelijk product voor zowel consumenten als ondernemers.

Hannie en Erik maken voor HONINGonline.nl maar liefst twaalf verschillende varianten hakhoning. De meest gewilde hakhoningsoorten zijn met afstand die met eucalyptus en gember, beide goed voor de luchtwegen. De overige soorten zijn: aardbei, anijs, citroen, cranberry, drop, kaneel, menthol, naturel, sinaasappel en tijm. De hakhoning is gluten- en lactosevrij, geheel zonder kunstmatige toevoegingen.

Ambachtelijke hakhoning eucalyptus van HONINGonline.nl Ambachtelijke hakhoning gember van HONINGonline.nl Ambachtelijke hakhoning drop van HONINGonline.nl Ambachtelijke hakhoning cranberry van HONINGonline.nl Ambachtelijke hakhoning anijs van HONINGonline.nl Ambachtelijke hakhoning aardbij van HONINGonline.nl Ambachtelijke hakhoning menthol van HONINGonline.nl Ambachtelijke hakhoning citroen van HONINGonline.nl Ambachtelijke hakhoning tijm van HONINGonline.nl Ambachtelijke hakhoning kaneel van HONINGonline.nl Ambachtelijke hakhoning sinaasappel van HONINGonline.nl Ambachtelijke hakhoning naturel honing van HONINGonline.nl

Nog meer honingsnoep

Naast hakhoning zijn er nog veel meer soorten honingsnoep. HONINGonline.nl biedt een uitgebreid assortiment honingsnoepjes, allemaal gemaakt met echte honing. De honingbonbons kennen soms verrassende combinaties, bijvoorbeeld met salie en duindoorn. Deze snoepjes zijn niet alleen lekker, maar werken ook verzachtend bij keelklachten en geven een natuurlijke energieboost. Voor de liefhebbers zijn er ook de honinglolly’s en honingdrop. Met verpakkingen variërend van kleine zakjes tot grote voordeelpotten is er voor ieder wat wils!