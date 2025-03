NET Foundation rust voorgangers toe

NET Foundation, opgericht in 2006, werkt samen met andere missionaire organisaties in Nederland en met Bijbelscholen in 25 landen wereldwijd. Zo’n 5000 geïsoleerde voorgangers en evangelisten volgen rond 2012 online onderwijs van NET. In 2016 raakt NET betrokken bij een project van Erdee Media Groep in Oeganda, waarbij duidelijk wordt dat voorgangers in afgelegen gebieden door Bijbelscholen in de regio niet bereikt worden. En dus ontwikkelt NET een online curriculum. Raymond Warnaar: „Het gaat om tien cursussen voor voorgangers die meer theologische diepgang wensen en geen tijd, geld of toegang tot een Bijbelschool hebben.”

Nederlandse buddy

Elke module duurt zo’n twee maanden, vertelt Raymond verder. „Hij bestaat uit teksten met toelichtende videofragmenten. Vijf tot tien deelnemers volgen de modules in groepsverband en hebben veel interactie met elkaar. Een Nederlandse buddy is aanwezig om vragen te beantwoorden. Om de zoveel weken is er een Zoomsessie om samen te bidden en elkaar te bemoedigen.”

Dorpsgemeenschap in Togo. beeld Jaco Klamer

Genadegave

Raymond Warnaar. beeld NET Foundation

De deelnemers die NET traint, zijn vaak al predikant en verkondigen het Woord in afgelegen gebieden in landen als Oeganda, Kenia, India, Pakistan, Cuba en Ecuador. Vaak ontbreekt het hun aan kennis over kernzaken van het geloof, vertelt Raymond. „En tegelijk zijn ze zó vurig en gedreven dat ze het Evangelie vrijmoedig doorgeven aan iedereen die het wil horen. Zo zijn er in totaal al ruim 152.000 gemeenteleden bereikt.”

De onlineopleiding van NET start met de module ”Gods way of salvation” (de orde des heils), waarin thema’s als bekering, genade en geloof aan bod komen. Raymond: „We merkten dat veel deelnemers een verkeerd beeld van het geloof hadden. Dat het volgens hen draait om het idee: ik moet dit en dat doen en dan geeft God mij zegeningen. Vanuit onze reformatorische identiteit leren wij hen onder meer: het geloof is een genadegave.”

Een andere cursus gaat over je roeping als voorganger en je plek in de gemeente.„We hebben het onder anderen over Mozes. Hij werd geroepen en dacht vervolgens dat hij alles alleen moest doen. Tot zijn schoonvader Jethro zei dat hij taken moest delegeren. Zo is het belangrijk dat voorgangers ook leren om anderen te betrekken bij hun werk in de gemeente.”

Student volgt e-learningmodule van NET Foundation. beeld NET Foundation

Tot slot zijn er modules over het Oude en Nieuwe Testament en over thema’s als pastoraat en discipelschap. „Het is prachtig, en soms zelfs beschamend, om te zien hóé vurig onze studenten bezig zijn met hun opleiding en met de verkondiging van het Evangelie. Het geven van de modules is niet alleen leerzaam voor hen, maar ook voor onszelf.”

Deelnemers aan een cursus aan een lokale Bijbelschool. beeld NET Foundation

