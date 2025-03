Coalitie moet Schoof manoeuvreerruimte bieden in Oekraïnedebat

Opinie Commentaar

Nadat premier Dick Schoof onthulde dat het kabinet bereid was behalve in 2025 ook in 2026 een bedrag van 3,5 miljard euro opzij te zetten voor de steun aan Oekraïne, moest hij PVV en BBB, die zeiden van niets te weten, in het Kamerdebat ter voorbereiding op de Europese top de nodige nazorg bieden.