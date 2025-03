Klinkerduijn timmert aan de mooiste wegen

Gelijk goed doen

Zijn gezicht begint te stralen als Piet vertelt over het ondernemerschap. ,,Ik geniet van de prachtige materialen waarmee we werken en van het persoonlijke contact met de klant. Ons motto ‘At your service’ verklapt het al: we trekken hier alle registers open om onze klanten tot in de puntjes te helpen. Dat begint al met een gedegen advies: over de bestratingsmaterialen zelf, maar ook over alles wat daarbij komt kijken, zoals de juiste ondergrond en de meest geschikte voegmiddelen. Materialen en arbeid zijn nu eenmaal niet goedkoop, dus dan kun je het maar beter gelijk goed doen.”

Nieuw en gebruikt

Klanten kunnen bij Klinkerduijn terecht voor een breed scala aan bestratingsmiddelen, vertelt Piet. ,,Zolang het maar gebakken, keramisch, van beton of van natuursteen is, kunnen we alles leveren. Als dealer van MBI, Excluton, Redsun, Tuinvisie en Stonebase leveren we nieuwe bestratingsmaterialen, inclusief kantopsluiting en voegmiddelen. Daarnaast herstellen we gebruikte bestrating met historie in oude glorie: de authentieke, oud-Hollandse bestrating. Van oude gebakken straatklinkertjes tot natuursteen kasseien en van ijsselsteentjes tot metselstenen: bij Klinkerduijn vind je het allemaal.”

Particulier en zakelijk

Zowel particuliere als zakelijke klanten weten Klinkerduijn te vinden. ,,We voorzien steeds meer aannemers, hoveniers, gemeenten en infrabedrijven van alle materialen die zij nodig hebben, ongeacht de hoeveelheid. De mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos, mede doordat gebruikte materialen vaak prima samengaan met nieuwe materialen en technieken. Waterdoorlatende bestrating wordt bijvoorbeeld steeds sierlijker. Ook de betonklinkers met keramische toplaag zijn een mooie trend: deze houden hun kleur perfect vast en zijn geschikt voor zware belasting – het beste van twee werelden!”