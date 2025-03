Stam Campers: kwaliteit, luxe en service

Stam Campers, hoofddealer van Adria en tevens dealer van Sun Living, heeft het ontzorgen van klanten hoog in het vaandel. Stam: „Daarom gaan we voor luxe en kwaliteit van goede merken.” Zowel de campers voor verhuur als die voor verkoop stammen uit het lopende jaar of uit het jaar ervoor. Stam: „Dat houdt de kans op problemen klein.” De uitrusting van de campers is uniek, stelt Stam. „Niemand biedt zulke complete en nette kampeerauto’s aan, durf ik te zeggen. Huisdieren en roken in de campers is verboden en voorzieningen als airco en automatisch levelsysteem zijn in veel campers standaard aanwezig.”

beeld Stam Campers

Service

Als de kwaliteit en uitrusting van de campers klanten niet over de streep trekt, doet de service van de specialist dat wel. In bijna elke review komt die ter sprake. Stam noemt een voorbeeld: „Op een avond werd ik gebeld door een klant die met zijn camper in St. Anthonis stond. Zijn kachel deed het niet. We ontdekten dat de gasdrukregelaar stuk was. Ik ben er meteen naartoe gereden en heb hem midden in het bos, in het donker, vervangen. Om 1.15 uur was ik thuis en zes uur later weer op de zaak.”

Bij de service hoort een uitgebreid gesprek met de koper of huurder. Stam: „Persoonlijke aandacht vinden we heel belangrijk. Voordat iemand onze zaak verlaat, moet hij precies weten wat er in de camper aanwezig is, hoe hij rijdt, hoe het zit met tol en milieuzones. We verhuren niet aan mensen die we niet gezien hebben.”

beeld Stam Campers Stam Campers

Beste product, acceptabele prijs

Wie er zoal aankloppen? „Nette mensen”, lacht Stam. „Jong, oud, gezinnen, singles – iedereen die op zoek is naar het beste product tegen een acceptabele prijs.”

