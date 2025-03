Maak jij als leerkracht het verschil?

Verbindend groeien

,,We zijn al 40 jaar een open en warme school, die met Gespecialiseerd Onderwijs een veilige en passende leeromgeving biedt aan kinderen uit de reformatorische gezindte die extra ondersteuning en zorg nodig hebben”, vertelt teamleider Wendie van Reenen. ,,Elke groep heeft een vaste leerkracht en (gedeeltelijk) een onderwijsassistent. Zij vormen het klassenteam en werken samen met diverse andere professionals om maatwerk voor ieder kind te kunnen bieden. We streven naar ontwikkeling en groei, samen met onze leerlingen. Dit doen we in samenwerking met ouders, collega’s en betrokkenen zoals Kinderboerderij de Schoutenhoeve, Rehoboth Dienstverlening en externe partners, volgens ons motto: ‘Verbindend groeien’.”

Rehoboth Onderwijs en zorg zoekt leerkrachten voor de volgende doelgroepen in Barneveld en Ochten:

• Speciaal Onderwijs Gedrag Dit onderwijs wordt in groepen van maximaal 12 leerlingen aangeboden van groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs. Deze leerlingen hebben sociaal-emotionele en / of psychiatrische problematiek, waardoor er een gedragsvraag is ontstaan.

• Speciaal Onderwijs Zeer Moeilijk Lerenden (4 t/m 13 jaar) Het ZML-onderwijs is voor zeer moeilijk lerende kinderen. ZML-leerlingen hebben meestal een IQ lager dan 55 en wordt gegeven in kleine groepen.

• Voortgezet Speciaal Onderwijs Zeer Moeilijk Lerenden (12 t/m 18 jaar) Op het VSO wordt onderwijs gegeven in kleine groepen. De cognitieve vakken zijn ondersteunend en de nadruk ligt op de praktische vakken. Het VSO bereidt leerlingen voor op hun deelname aan de maatschappij door arbeidstraining in de vorm van stages binnen en buiten de school.

• Onderwijs Zorg Arrangement (4 t/m 7 jaar)

De OZA-groep is er voor kinderen waarbij er zorgen zijn over gedrag. De leerkracht werkt in de groep nauw samen met een pedagogisch medewerker van Youké (jeugdzorg). De kinderen werken gedurende één jaar in een groep van maximaal 8 leerlingen aan groeps- en persoonlijke doelen en worden voorbereid op onderwijs.

Visiehuis

Rehoboth Onderwijs en zorg werkt vanuit een gezamenlijke visie (zie afbeelding). ,,Dit visiehuis wordt ingezet voor alle leerlingen én collega’s. Ons fundament is God liefhebben boven alles en onze naasten als onszelf. We proberen pedagogisch en didactisch af te stemmen door aan te sluiten op de (basis)behoeften van de leerlingen. Als deze in balans zijn, zetten we de bouwstenen in, zodat we samen met de leerlingen kunnen werken aan onze doelen.”, licht Wendie toe.