Burgland Bouw zoekt bouwers met daadkracht

Passie voor bouwen

Bij Burgland Bouw werken 80 gepassioneerde medewerkers, aan wie Wim veel te danken heeft. ,,De gedrevenheid en de saamhorigheid binnen ons team zijn onmisbaar in de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt. Vooropgesteld: we zijn dankbaar voor onze groei, maar ik vind het minstens zo inspirerend om te zien dat we nog altijd zeer betrokken op elkaar zijn. We staan echt voor elkaar klaar, nemen allemaal onze verantwoordelijkheid en delen samen een grote passie voor bouwen.”

,,Deze passie kunnen we kwijt in de meest uiteenlopende projecten”, vertelt technisch directeur Hubert van Velden. ,,Van sportcentra tot commercieel vastgoed en van woningen tot zorg- en onderwijsinstellingen. We pakken zowel grote als kleine projecten aan en zijn naast de realisatie ook actief in de planontwikkeling bij Design&Build of bouwteamprojecten. Die diversiteit past ons als een jas en is een belangrijke bron van werkplezier. Een prettig werkklimaat waarin medewerkers zichzelf en hun vakmanschap kunnen ontwikkelen is voor ons geen extraatje, maar een basisvoorwaarde.”

beeld Burgland Bouw

Daadkracht

Burgland Bouw staat bekend als een daadkrachtige en oplossingsgerichte organisatie. Dat leverde al veel mooie projecten op. ,,Het opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn en twee woontorens in Eindhoven zijn zomaar twee van onze visitekaartjes uit het verleden. Ook de uitdagende transformatie van negen monumentale panden in Amsterdam is zo’n hoogtepunt, evenals de bouw van twee projecten die door koning Willem-Alexander werden geopend”, blikt Wim met gepaste trots terug. ,,Op dit moment bouwen we volop aan het nieuwe Hoornbeeck TechCentrum.”

Trots zijn Wim en Hubert ook op de klanttevredenheidsscore van een 9. “Een prachtig compliment en tegelijk een duidelijke bevestiging om te blijven doen wat we altijd al deden: kwaliteit leveren, zorgen voor modern materieel en een bijdetijds wagenpark, investeren in digitalisering, vooruitlopen op verduurzamings- en veiligheidseisen en vooral een goede en betrokken werkgever zijn.”

Van harte welkom!

