Behandeling Zelensky in Witte Huis ronduit schandalig

Opinie Commentaar

De commentaren op de onverkwikkelijke ruzie tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky buitelen over elkaar heen. Variërend van diepzinnige analyses over de psyche van beide gesprekspartners tot suggesties over vermeende valkuilen en gebrek aan politieke geslepenheid. Feit blijft dat Trump zijn gast in het Witte Huis schandalig heeft behandeld.