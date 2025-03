Propolis van HONINGonline.nl: hét medicijn uit de natuurapotheek?

Propolis is een bijzonder heilzaam bijenproduct. Cees van Ee: “Toen ik half 30 was liep ik regelmatig met een kaakholte- en voorhoofdsholteontsteking. Na de zoveelste antibioticakuur zei de huisarts dat ik geopereerd moest worden. Iets waar ik niet op zat te wachten. Ik besloot mijn licht bij een natuurarts op te steken. Daar viel het woord propolis en ik ben mezelf daarin gaan verdiepen. En zo kwam ik bij een imker in Otterlo terecht die zelf propolis maakte. Vanaf dat moment heb ik nog een keer een antibioticakuur gehad en daarna nooit meer.”

Wat is propolis?

Propolis komt uit het Grieks en betekent ‘voor de stad’. Bijen plaatsen deze bijenlijm op alle openingen van de bijenkorf om virussen, schimmels en bacteriën de kans te ontnemen binnen te dringen. Bijen maken propolis van harsen die zij verzamelen van bladknoppen. De bijen bewerken en verrijken deze met extra toevoegingen waardoor er een mooie substantie ontstaat: propolis.

Het mooie van propolis is dat het een sterke antibacteriële en schimmelwerende werking heeft, maar wel selectief. Zo kunnen goede bacteriën blijven leven bij het gebruik van propolis. Propolis is hierdoor onmisbaar voor bijen om als een gezonde kolonie in leven te kunnen blijven.

Propolistinctuur bij blaasontsteking, astmatische en reumatische klachten

Er zijn veel verschillende gezondheidsproblemen waarbij het gebruik van propolis aan te raden is. Vaak zijn deze klachten gerelateerd aan (chronische) ontstekingen. Zo is er bekend van mensen die vaak blaasontsteking hebben dat het aantal keer dat ze dit krijgen sterk afneemt bij het dagelijks gebruik van of propoliscapsules. Natuurlijk is het noodzakelijk om een huisarts te raadplegen bij serieuze klachten. En dat beaamt Cees meteen. “Bij een longontsteking is meer nodig dan propolis. Hoewel propolis wel een positief effect heeft op de longen. Mijn bronchitis is enorm verminderd. Mensen met COPD varen er wel bij, dat weet ik.”

Het zijn dus vooral chronische ontstekingsvormen waarbij je baat lijkt te kunnen hebben bij het gebruik van propolistinctuur. Het is dan ook niet verbazend dat veel mensen met een vorm van reuma dit wonderlijke bijenproduct graag gebruiken. Van een klant van HONINGonline.nl kwam eens de terugkoppeling dat zijn uitzonderlijk kromme vingers na vele jaren eindelijk vrijwel weer recht stonden(!)

Cees gebruikt de propolistinctuur, wat hij dagelijks rechtstreeks in zijn mond druppelt. “Het is van groot belang om een natuurlijk product als propolis consequent en lang genoeg te gebruiken. Ik ben vol lof over het product en kan het iedereen aanbevelen. Zelfs kinderen. Hoe vaak klagen ze niet over oorpijn? Een paar druppeltjes propolisolie in het oor en zowel de ontsteking als de pijn nemen af.”

Van propolis maak je capsules, snoep, zalf en tinctuur die heiilzaam kunnen zijn bij allerlei aandoeningen. Propolis is een heilzaam bijenproduct waarvan de natuurgeneeskunde propolistinctuur maakt.

Uitwendig gebruik van propolis

Ook uitwendig is propolis aan te bevelen bij allerlei aandoeningen. Denk hierbij aan virale infecties zoals een koortslip (herpesvirus), kalknagels, eczeem, acne, enz. Voor uitwendig gebruik kan je speciale crèmes kopen, die net wat vriendelijker zijn dan tinctuur. Tinctuur is op alcoholbasis wat bij uitwendig gebruik prikt en lastig verwijderbare vlekken in textiel kan opleveren.

Vooral bij eczeemklachten blijkt propoliszalf van imkerij De Valksche Bijenhof regelmatig een uitkomst. Regelmatig komen er mensen naar de winkel van de imkerij met eczeemklachten, waarbij zelfs hormoonzalf geen soelaas meer biedt, om propoliszalf te gaan proberen. Niet zelden is het resultaat hiervan zo overweldigend dat alle andere middelen hierdoor helemaal niet meer gebruikt te behoeven worden!

De oogst van propolis

Het oogsten van ruwe propolis kan zonder dat de bijen er last van hebben. Omdat bijen dus de gewoonte hebben alle invalspoorten dicht te maken met deze bijenkithars, legt de imker bovenop de bijenkast een stukje fijnmazig gaas. De bijen kitten vervolgens die gaatjes dicht met propolis om ervoor te zorgen dat de kolonie beschermd blijft tegen indringers.

Als het hele gaas is dicht gekit met ruwe propolis neemt de imker het van de bijenkast weg. Vervolgens gaan alle stukken gaas met propolis in de vriezer. Door de lage temperatuur is de bijenkithars niet meer kleverig en gemakkelijk van het gaas te verwijderen.

De geoogste ruwe propolis wordt opgelost in alcohol. Na een centrifugeer traject worden alle eventuele andere producten zoals bijenwas uit de propolis gezuiverd. Daarna blijft er zuivere propolis over, wat gebruikt wordt voor het maken van tinctuur, capsules, tabletten, zalf, shampoo, tandpasta en vele andere propolisproducten.

Het reinigen van ruwe propolis tot zuivere propolis voor het maken van tinctuur bestaat uit filtreren en centrifugeren.

Disclaimer: Propolis is geen medicijn en dient daarom niet als algehele vervanging van reguliere medicijnen te worden gezien.