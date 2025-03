RD zoekt vormgevers

Erik van den Broek, hoofd Vormgeving: „Om onze producties online steeds beter uit de verf te laten komen zijn we op zoek naar een vormgever die gespecialiseerd is in infographics. We zoeken iemand die ingewikkelde informatie, zoals data, helder kan visualiseren op onze digitale kanalen. De onlineomgeving van het RD gaat zich sterker ontwikkelen. Daar willen wij graag bij aansluiten.”

Vormgever Rob Scheurwater. beeld André Dorst

De nieuwe vormgever gaat met name grafieken, kaarten en animaties voor de online kanalen maken, al zijn er ook varianten nodig voor de papieren krant. Erik: „In deze functie moet je affiniteit hebben met nieuws en journalistiek. Ook is het belangrijk dat je onze achterban, de lezers van onze kanalen, kent. Verder denk je mee over de stijl van onze onlineproducten en de techniek waarmee we ze realiseren. Het is belangrijk dat de eindresultaten goed tot zijn recht komen op desktop, iPad en telefoon en in de app.”

„Het werken in de mediawereld vraagt om flexibiliteit” Erik van den Broek, hoofd Vormgeving EMG

Het werken in de mediawereld vraagt volgens Erik om flexibiliteit. „Je hebt namelijk voortdurend met deadlines te maken. Wanneer je bekend bent met of je wilt verdiepen in programma’s voor webontwikkeling of grafische technieken is dat een pre. Ook een zekere kennis van programmeertalen is welkom. Op onze beurt bieden wij voldoende ontwikkelingsmogelijkheden en geven we ruimte om vaardigheden via cursussen te leren of te verbeteren.”

Mediamaker

De afdeling Vormgeving heeft ook plek voor een mediamaker. Erik: „In deze functie zet je je in voor onze beeldredactie die alle foto-opdrachten uitzet bij onze eigen fotograaf en bij de vele freelancefotografen in het land. Ook coördineer je de fotoaanvragen die vanuit de redactie binnenkomen. Deze worden uitgezet bij de medevormgevers of bij externen. Samen met de redactie en onze advertentieafdeling stel je pagineringen samen die vervolgens operationeel worden gemaakt voor de vormgevers en de redactie. Je voert drukorders in bij de drukkerij en onderhoudt, indien nodig, tijdens de productie van de krant contact met de drukkerij. In deze functie ben je echt de spin in het web van het productieproces.”

Vormgever Joanne van de Riet

Enthousiast geworden over één van deze vacatures? Kijk op www.werkenbijemg.nl en solliciteer direct. Wil je eerst meer weten of de sfeer op de redactie proeven? App of bel Erik (06–53385986) voor een koffieafspraak.