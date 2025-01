Macht van Big Tech ontslaat niet van eigen verantwoordelijkheid

Opinie Commentaar

Opnieuw zijn meer mensen gebruik gaan maken van sociale media. Voor het tiende jaar op rij laat marktonderzoek zien dat een groeiend aantal van miljoenen Nederlanders dagelijks actief is op platformen als WhatsApp, LinkedIn of TikTok. Uit het Nationale Sociale Media Onderzoek 2025 blijkt ook nog eens dat het gebruik van de verschillende platformen weliswaar minder divers, maar wel intensiever is geworden.