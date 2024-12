Musk manipuleert met zijn geld de democratie

Opinie Commentaar

Nog voordat Donald Trump officieel president is, regeert hij feitelijk al over de Verenigde Staten van Amerika. Op internationaal gebied wordt hij nu al naar de ogen gekeken. Buitenlandse politici, zoals de Oekraïense president Zelensky, en NAVO-baas Rutte hebben hem inmiddels een kennismakingbezoek gebracht. Biden is out, Trump is in.