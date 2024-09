„Wie weet sta jij over 20 jaar op mijn plek!” Als je CEO dát in de introductieweek van je nieuwe baan tegen je zegt, weet je dat er ruimte is om groot te dromen. Ruimte om je visie te verwezenlijken. „Dat heb ik zelf ook gedaan”, vertelt Jaco Slingerland, CEO bij Visser & Visser.