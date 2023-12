Maastrichtse hoogleraar Europa Mathieu Segers (47) overleden

Een van de bekendste hoogleraren van de Universiteit Maastricht, Mathieu Segers, is op 47-jarige leeftijd overleden. Segers was al geruime tijd ziek, laat een woordvoerder van de Universiteit Maastricht zondag weten. De hoogleraar schreef boeken over de Europese geschiedenis en was onder meer een graag geziene gast van NPO Radio 1 en Buitenhof. Twee jaar geleden was hij samen met voormalig minister Ingrid van Engelshoven (D66) formateur voor een nieuwe coalitie in de gemeenteraad van Maastricht.