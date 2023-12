Ook de grote Franse containervervoerder CMA CGM heeft aangekondigd zijn schepen voorlopig niet meer door de Rode Zee te laten varen uit angst voor aanvallen van de Houthi-rebellen vanuit Jemen. „De situatie verslechtert verder en de bezorgdheid over de veiligheid neemt toe”, schrijft de rederij met hoofdkantoor in Marseille in een verklaring.