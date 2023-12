Chipbedrijf ASMI winnaar AEX, beleggers wachten op Fed-besluit

Chiptoeleverancier ASMI was woensdag de grootste winnaar bij de hoofdfondsen op de Amsterdamse beurs. Ook Philips, Wolters Kluwer, Heineken en Besi waren in trek, terwijl beleggers vooral uitkeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve dat later op de avond naar buiten komt. Door de nabijheid van het rentebesluit was op de financiële markten sprake van een afwachtende stemming, waardoor de belangrijkste beursgraadmeters amper van hun plek kwamen.