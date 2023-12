Zuid-Holland legt Chemours weer dwangsom op, nu voor uitstoot gas

De provincie Zuid-Holland en het chemische bedrijf Chemours treffen elkaar volgende week dinsdag niet één, maar twee keer in de rechtbank. De provincie heeft Chemours opnieuw een last onder dwangsom opgelegd, dit keer omdat de fabriek in Dordrecht van een bepaalde stof meer dan toegestaan zou hebben uitgestoten. Chemours, dat al langer onder vuur ligt, omdat het de omgeving met schadelijke PFAS-stoffen heeft vervuild, is het daar niet mee eens en heeft een kort geding aangespannen.