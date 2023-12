VN-chef António Guterres heeft in een reactie op het slot van klimaatconferentie in Dubai gezegd dat het tijdperk van de fossiele brandstoffen op een rechtvaardige manier moet eindigen. Hij verwelkomt de passage in de slottekst van de conferentie waar wordt opgeroepen minder fossiele brandstof te gebruiken en „een transitie weg van fossiele brandstoffen” in energiesystemen in te zetten.