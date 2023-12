Enkele oppositiepartijen in de Provinciale Staten van Overijssel willen weten hoe de inwoners van de provincie denken over kernenergie. JA21, PVV en Forum voor Democratie dienen daar woensdag tijdens de Statenvergadering een motie voor in. Ze stellen voor om tijdens de jaarlijkse inwonersonderzoeken ook te vragen wat de mening is over kleinschalige opwekking van kernenergie in Overijssel.