China, de op een na grootste economie ter wereld, blijft ook in november in de ban van deflatie. De consumentenprijzen daalden vorige maand met 0,5 procent ten opzichte van een jaar geleden, maakte het Chinese statistiekbureau bekend. Volgens economen is dit opnieuw een teken dat het land moeite heeft om de economische groei via de binnenlandse vraag te stimuleren.