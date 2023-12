Het is ontzettend triest en verbijsterend dat het opnieuw zover heeft moeten komen dat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Dat meldt VluchtelingenWerk Nederland in een reactie op het nieuws dat demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) voor 1 januari 4000 opvangplekken nodig heeft om de asielinstroom naar Nederland aan te kunnen.