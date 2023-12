Nieuwe maximumsnelheid in grootste deel van Amsterdam

In Amsterdam geldt vanaf deze vrijdag op 80 procent van alle wegen een nieuwe maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Door de hele stad zijn de afgelopen maanden al verkeersborden met de juiste snelheid geplaatst, met daar overheen een sticker die waarschuwt voor de nieuwe snelheid die gaat gelden. Een team van 112 mensen trekt in de nacht van donderdag op vrijdag langs alle borden om die stickers te verwijderen. Vanaf dat moment geldt dan de nieuwe snelheid.