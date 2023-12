Minister vindt loonkloof onacceptabel en wil snel met wet komen

Het is onacceptabel dat vrouwen in Nederland voor vergelijkbaar werk nog steeds minder verdienen dan mannen, zegt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken na onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de loonkloof. Om de loonkloof sneller te dichten werkt de bewindsvrouw aan wetgeving voor het snel invoeren van een Europese richtlijn voor meer loontransparantie, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.