De Groningse gemeente Stadskanaal biedt nachtopvang aan tweehonderd asielzoekers vanwege de drukte in het nabijgelegen aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze kunnen de nacht doorbrengen in verwarmde tenten aan de Manegelaan, die dinsdag worden opgebouwd. Naar verwachting is de tijdelijke opvang donderdag klaar voor gebruik, meldt de gemeente.