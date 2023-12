Klimaatgroep: meer lobbyisten fossiele industrie bij COP dan ooit

Op de klimaattop COP28 zijn meer lobbyisten uit de fossiele industrie aanwezig dan ooit, zegt klimaatcollectief Kick Big Polluters Out (KBPO). De groep lobbyisten voor de fossiele industrie bij de klimaattop in Dubai is groter dan de delegaties van bijna alle landen die aanwezig zijn. Alleen die van gastland de Verenigde Arabische Emiraten en die van Brazilië, waar de COP in 2025 wordt gehouden, zijn groter volgens KBPO.