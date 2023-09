Om de stad Jeruzalem in het nachtgezicht van de profeet Zacharia staat geen muur. Is er dan ook geen veiligheid? „Ik zal een vurige Muur rondom haar wezen, zegt de Heere. Zijn heerlijkheid zal er schitteren in de vergeving van zonden”, aldus ds. A. van Heteren zaterdag op de ontmoetingsdag van Bewaar het Pand.