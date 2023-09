In Niger is een Franse medewerker van het consulaat opgepakt. Frankrijk eist de onmiddellijke vrijlating van Stéphane Jullien, die namens het consulaat advies geeft aan Fransen die in Niger wonen. Hij zou volgens het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken op 8 september zijn opgepakt door de Nigerese veiligheidstroepen.