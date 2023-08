Het Duitse industriële concern Siemens heeft het afgelopen kwartaal opnieuw geprofiteerd van een sterke groei aan orders. Die was met name terug te zien binnen de mobiliteitsdivisie van het bedrijf, die onder meer een grote bestelling binnenhaalde voor een spoorsysteem in Egypte. Onder de streep bleef nu een nettowinst over, waar een jaar geleden nog een verlies in de boeken ging.