De Nederlandse wetenschapper Bart van den Hurk is door het VN-klimaatpanel IPCC benoemd tot medevoorzitter van een van de werkgroepen van het panel. Het is voor het eerst sinds 2007 dat een Nederlander deze functie bekleedt. Van den Hurk, die wetenschappelijk directeur is bij kennisinstituut Deltares, weet dat het een „invloedrijke” baan is en denkt dat ons land hierin veel kan betekenen.