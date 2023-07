Dat het kabinet is gevallen, „laat vooral het systeemfalen van de politieke klasse zien, met Mark Rutte voorop. Het laat zien dat het eigenbelang van de korte termijn voorgaat op een menselijke opvang van vluchtelingen en het bestrijden van de wooncrisis en de klimaatcrisis”, zegt Extinction Rebellion. Volgens een woordvoerder van de klimaatactivisten is de crisis in Den Haag „een kans om met die politiek te breken”.