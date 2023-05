De rechter in Antwerpen doet uitspraak in de zaak over de dood van een student tijdens een uit de hand gelopen ontgroening. Achttien leden van zijn studentenvereniging staan terecht. Zij onderwierpen de toen 20-jarige Sanda Dia dertig uur lang aan allerhande vernederingen en ontberingen, waarna hij onderkoeld en vergiftigd het leven liet.