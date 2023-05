De gemeente Hilversum gaat in beroep tegen een uitspraak van de voorzieningenrechter over de opvang van een overlastgevende Oekraïense vluchteling. De gemeente had de Oekraïner eind vorig jaar de toegang tot de opvanglocatie in Hilversum ontzegd, omdat hij ondanks meerdere waarschuwingen agressief gedrag bleef vertonen.