De Zeeuwse Statenfracties van PvdA/GroenLinks, BBB, D66, Partij voor Zeeland en JA21 hebben bij Gedeputeerde Staten een aantal kritische vragen neergelegd over het plan van Roompot Vakantieparken voor uitbreiding van een park met 29 hectare op Noord-Beveland. De fracties wijzen erop dat er veel maatschappelijke onrust is ontstaan over het plan dat door de gemeente Noord-Beveland is goedgekeurd.