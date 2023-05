In de provincie Overijssel lopen gemeenten „tegen grenzen aan” wat betreft de opvang van asielzoekers. Overijssel heeft de opdracht gekregen om voor het einde van dit jaar 4081 opvangplekken voor asielzoekers te regelen. Volgens een woordvoerster van het college van Gedeputeerde Staten is dat, in combinatie met de huisvesting van statushouders op de toch al zo krappe sociale woningmarkt, een enorme opgave die knelt.