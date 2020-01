Natuurlijke wasmiddelen van schillen

Ze maken wasmiddelen en zeepproducten op basis van de schillen van een zeepnotenboom. Jasper Gabriëlse en Melvin Loggies begonnen als student met Seepje. Nu verkopen bijna alle vestigingen van Albert Heijn hun biologische producten.

”Washok” staat er aan de buitenkant van de benedenverdieping van het statige pand aan de Mauritskade aan Den Haag. Seepje betrok de ruimte drie maanden geleden, het vorige bedrijfspand op een industrieterrein aan Den Haag barstte door de stormachtige groei van het bedrijf uit zijn voegen. Het idee voor Seepje ontstond toen Gabriëlse en Loggies op de televisie een Nepalese vrouw kleding zagen wassen met de schillen van de Sapindus Mukorossi, ook wel de zeepnotenboom genoemd. „Ze gebruikte de ingrediënten voor het reinigen van de kleding en voor het wassen van haar haren,” aldus Gabriëlse.

Hij en zijn compagnon kenden elkaar vanaf hun middelbare schooltijd. Beiden studeerden ze bedrijfskunde in Rotterdam. „We zagen in het gebruik van de schillen mogelijkheden om een bedrijf te beginnen met een toegevoegde waarde, dat zou bijdragen aan een schonere samenleving.” Met 4600 euro op de bank, afkomstig van de studiefinanciering, begonnen ze aan hun onderneming. Ze namen contact op met de inzamelaar van schillen in Nepal, die ze omschrijven als een professionele schillenboer. „Bij de zeepnotenboom gaat het om de schillen, niet om de vrucht zelf. Die schillen gaan schuimen zodra ze in aanraking komen met water.”

Doorbraak

Gabriëlse en Loggies benaderden vervolgens biologische winkels met de vraag of ze een zakje schillen in het schap mochten plaatsen. „De schillen gaan in een zakje in de wasmachine. Onze moeders hebben het eerst getest.”

Al spoedig na de start, zeven jaar geleden, merkten de nu 28-jarige oprichters dat de schillen toch wat ver afstonden van de belevingswereld van een deel van het grote publiek. Ze begonnen zelf met een kook- en filterproces waarbij het extract vrijkwam dat kon worden gebruikt voor een groeiend aantal producten als verschillende soorten wasmiddelen, een allesreiniger, afwasmiddel en handzeep en tal van andere biologisch afbreekbare en fairtrade producten. De verpakkingen zijn gemaakt uit voor 97 procent hergebruikt plastic en op hun beurt volledig recyclebaar.

De grote doorbraak kwam via Albert Heijn, dat aanvankelijk de wasmiddelen in 550 winkels uitprobeerde en sinds kort in vrijwel alle winkels aanbiedt. Dat vroeg om een enorme opschaling. Seepje vond een investeerder in de aan de postcodeloterij verwante Doen, dat tot tweemaal geld in de startup stopte.

Zelf filteren van het extract doet Seepje niet meer. „We zijn bezig dat over te hevelen naar Nepal. We willen daar werkgelegenheid creëren.” Tijdens de aardbeving in Nepal in 2015 dreigde de aanvoer van de schillen te worden onderbroken. Seepje zette een tweede productielijn op vanuit India, maar draaide tegelijkertijd mee in hulpprogramma’s in Nepal. „We blijven trouw aan onze leveranciers en klanten en niet alleen voor de euro’s gaan.”

Inmiddels levert Seepje een deel van het inkomen van 250 boeren. Vanuit Nederland steunt het bedrijf scholingsprogramma’s die zich richten op het meer bedrijfsmatig ontwikkelen van de teelt van zeepnotenbomen.

Indrukwekkend

De groeicijfers zijn indrukwekkend. De omzet steeg in 2018 met maar liefst 300 procent. Dit jaar nam die toe van 1,8 naar 2,1 miljoen euro. „Volgend jaar verwachten we weer 50 procent te groeien.”

De flessen worden gevuld in een fabriek in Etten-Leur, de doosjes met schillen in drie sociale werkplaatsen op verschillende plaatsen in het land. Inmiddels is Seepje ook in Duitsland actief en wordt met een schuin oog naar Engeland en Frankrijk gekeken. „Het is ons doel in Europa het meest inspirerende en impactvolle merk te worden.” Het komt niet in hem op om te denken aan verkoop van het succesvolle bedrijf. „We zijn nog jong, hebben idealen en zijn voor ons gevoel nog maar net begonnen.”

Het aantal producten is opgelopen tot veertien. beeld Dirk Hol

Bedrijfsinfo

Bedrijf: Seepje

Waar: Den Haag

Sinds: 2014

Aantal medewerkers: 13