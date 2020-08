Leger des Heils komt in het geweer voor betaalbare woningen ex-cliënten

Jaarlijks helpt het Leger des Heils 40.000 mensen. Tienermoeders, verslaafden en daklozen; de christelijke hulporganisatie biedt ze allemaal de helpende hand. Maar als mensen de opvang verlaten, komen ze maar moeilijk aan een woning. Het Leger denkt nu de oplossing te hebben gevonden: het gaat zelf huizen bouwen.

Als vijftiger behoort kapitein Harm Slomp tot de senioren van zijn orde. De meeste kapiteins bij het Leger des Heils zijn doorgaans halverwege de dertig. „In die zin ben ik een vreemde eend in de bijt”, vertelt hij met een glimlach. „Maar ik zit hier prima op m’n plek.”

Na een aantal jaren in Afrika als zendeling te hebben gewerkt, fungeert Slomp sinds 2017 als directeur van de stichting Leger des Heils Welzijn en Gezondheidszorg. In die hoedanigheid werkt hij al jaren aan een oplossing voor het probleem dat veel ex-cliënten er nauwelijks in slagen om een betaalbare woning te vinden.

Het is immers een nijpende kwestie, legt Slomp uit. „Wij helpen mensen die echt niemand meer hebben om op terug te vallen. De gevallen zijn dan vaak ook schrijnend. Zo vangen we mensen op die kampen met een hardnekkige verslaving of die diep in de schulden zitten. Na het behandeltraject hebben ze behoefte aan een eigen, veilige omgeving.”

Een woning zorgt ervoor dat ex-cliënten de nodige stabiliteit en geborgenheid ervaren om zo hun plekje in de maatschappij te kunnen vinden, zegt Slomp. Maar door het grote tekort aan betaalbare woningen en de lange wachtlijsten, kunnen ze maar moeilijk uitstromen naar een eigen onderkomen. „Ondertussen houden ze ook nog de opvangplekken bezet die nodig zijn voor anderen.”

Zelf bouwen

Slomp kwam op het idee om als Leger des Heils zélf zogeheten doorstroomwoningen voor ex-cliënten te bouwen. Zo moet het ze lukken om op de drukke woningmarkt een voet aan de grond te krijgen. De bewoners betalen ‘gewoon’ huur. „Dat is belangrijk om zelfstandig te leren leven.”

In totaal wil het Leger 300 doorstroomwoningen realiseren. Als een bewoner volledig op eigen benen kan staan, dient hij op zoek te gaan naar een eigen onderkomen. Het Leger helpt hierbij. Zo komt er weer een plaats vrij voor iemand anders die de opvang verlaat. De meeste ex-cliënten zullen na 6 tot 9 maanden kunnen doorstromen naar een zelfstandige woonruimte, verwacht het Leger. Slomp: „In een tijdsbestek van tien jaar kunnen we zo duizenden mensen helpen in hun ontwikkelroute. Dat betekent voor velen dat ze na hun opvangprocedure niet meer op straat hoeven komen te staan.”

Maar voor het verwezenlijken van deze plannen heeft het Leger wel de hulp van investeerders nodig. Slomp: „Investeerders lenen geld aan de speciaal opgerichte stichting Leger des Heils Woonvermogen. Het Leger steekt dit geld in de ontwikkeling en bouw van doorstroomwoningen. Elke 75 euro die wordt ingelegd, vult onze organisatie vervolgens aan tot een bedrag van 100 euro.”

Slomp zoekt investeerders die diep in de buidel kunnen tasten. Hij denkt aan vermogensbeheerders, bedrijven of kerken, maar ook aan vermogende particulieren. De minimale inleg is 250.000 euro. Een bewuste keus, legt hij uit. „We willen niet dat kleine spaarders hun laatste spaargeld in dit project steken en daardoor zelf in de problemen komen.”

Minimaal risico

Investeerders lopen een minimaal risico, verzekert Slomp. „Bij het beleggen in aandelen lopen mensen het gevaar hun investering kwijt te raken. Dat is hier beslist niet het geval. Het gaat echt om een lening. Investeerders krijgen na tien jaar hun volledige inleg terug.”

Daarnaast garandeert het Leger 1,9 procent rente. Die wordt jaarlijks uitbetaald. Het Leger betaalt dit vanuit het eigen vermogen. „We hebben in de 150 jaar dat we bestaan een behoorlijke buffer opgebouwd. Ook bijkomende kosten, zoals voor de notaris, nemen wij allemaal voor onze rekening”, vertelt Slomp.

Als stok achter de deur hebben de investeerders altijd nog het hypotheekrecht op de panden. Slomp: „Mocht het toch misgaan, dan kunnen zij dit recht natuurlijk verzilveren. Alles bij elkaar is ons initiatief een maatschappelijk verantwoorde belegging, waar ook nog eens een zekerheidsgarantie aan vast zit.”

Iedereen

Voor de eerste bouwfase wil het Leger 20,5 miljoen euro bij beleggers ophalen. Het restant van de benodigde 27,3 miljoen euro vult het Leger zelf aan. „We hopen het streefbedrag op 15 september te hebben opgehaald. Begin augustus hadden we voor 7,5 miljoen aan harde toezeggingen binnen. Investeerders zijn nog steeds van harte welkom”, zegt Slomp.

Hoe meer investeerders hoe beter, vindt hij. „We denken al aan een tweede fase. We streven naar een totaalbedrag van 30 miljoen. Het Leger is een christelijke organisatie, maar we helpen iedereen die dit nodig heeft. Zonder aanziens des persoons. Hoe meer investeerders met ons mee willen doen, hoe eerder en beter we onze ex-cliënten op weg kunnen helpen.”