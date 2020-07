Ex-handelaren Rabobank claimen vergoeding voor kosten Liborproces

Twee voormalige handelaren van Rabobank die verwikkeld waren in het jarenlange strafproces rond de Liborfraude, mogen doorgaan met hun rechtszaak tegen de bank om juridische kosten terug te vorderen. Een Amerikaanse rechter heeft besloten geen gehoor te geven aan een verzoek van het financiële concern om de zaak onmiddellijk te verwerpen.

Het gaat om Anthony Allen en Anthony Conti. Van een lagere Amerikaanse rechter kregen ze eerder nog celstraffen opgelegd van respectievelijk twee en een jaar. In 2017 werden de straffen in hoger beroep kwijtgescholden. Volgens een federale rechter in New York was er in hun processen gebruikgemaakt van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal.

De ex-medewerkers willen dat de bank kosten vergoedt die zij moesten maken voor hun beroepszaak. Maar Rabobank wil daar niet aan. De bank voert aan dat hun ontslagovereenkomsten hen beletten claims in te dienen tegen hun oude werkgever. De handelaren zeggen op hun beurt dat zij destijds nooit konden voorzien dat ze met zo’n kostbaar juridisch proces te maken zouden krijgen.

Er zijn in het verleden meer oud-handelaren van Rabobank en andere betrokken banken veroordeeld vanwege hun gesjoemel met het belangrijke rentetarief Libor. Rabobank zelf kreeg in 2013 al honderden miljoenen euro’s aan boetes van Amerikaanse en Europese toezichthouders vanwege de internationale fraudezaak.