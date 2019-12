De fruitteler: Alleen maar vooruit met fruit

Midden in de Betuwe staat het fruitbedrijf van familie Van Haaften. Het is omgeven door uitgestrekte boomgaarden, die in de wintermaanden wat verlaten lijken. Maar zelfs met de lage temperaturen buiten gaat het werk tussen de appel- en perenbomen gewoon door. Fruitteler Peter van Haaften (48) is druk met de recente aankoop van een boerderij dat aan zijn percelen grenst. Die boerderij wordt nu omgebouwd tot een fruitteeltbedrijf.

Over de jaren heen is het bedrijf –in handen van de drie broers Gert-Jan, Peter en Dinand van Haaften– flink gegroeid. „We hebben nu zo’n 80 hectare”, vertelt Peter in het kantoor in Wadenoijen, waar de bouwtekeningen en perceelkaarten halfopen op tafel liggen. „We moeten door. De huidige ontwikkeling is dat grotere ondernemingen kleine bedrijven overnemen. Als je niet groeit, dan verdwijn je vanzelf ook.”

Het is echter niet alleen een verplichting dat het bedrijf groeit. Het ondernemerschap zit de familie in de genen. De vader van de drie mannen, P. J. van Haaften, was de grondlegger van het bedrijf. Peter: „Hij was een doorzetter en een grote investeerder. Toen mijn broers en ik steeds meer bij het bedrijf betrokken raakten, gaf hij ons veel vrijheden. Het is fantastisch dat hij ons de mogelijkheid gaf om verder te groeien.”

De broers willen in de toekomst blijven innoveren en investeren in de boomgaarden. Achter de expansie van het bedrijf zit een doordacht plan. „We willen autonomer gaan werken. Hoe meer de percelen aan elkaar grenzen, hoe efficiënter alles wordt. Je hebt dan alleen al minder transport van en naar stukken land en de spuitrobot kan langer zonder problemen werken.”

Toch lopen de broers ook tegen beperkingen aan. Peter: „Steeds meer gewasbeschermingsmiddelen verdwijnen uit het schap omdat ze bij wet worden verboden. Het gevolg is dat je moet blijven zoeken naar gewasbescherming die het milieu niet belast.”

„Wij worden makkelijk in het hoekje van vervuilers gestopt”, vervolgt Peter. „Maar wij willen alleen maar voor gezond voedsel zorgen. Vanwege alle regelgeving en controles is Nederland in staat om het gezondste fruit ter wereld te telen. Wij doen dat als koploper al jaren onder het label ”PlanetProof”.

Het verkeerde beeld dat sommige mensen van de sector hebben, is volgens de fruitteler „volstrekt onterecht.” „Onze sector heeft een ondermaatse lobby in Den Haag, daar zullen we echt aan moeten werken. Zeker met de CO2- en stikstofproblematiek. Nederland heeft de fruitteelt juist erg hard nodig om aan de gestelde normen te kunnen voldoen. Onze bomen nemen CO2 op en reduceren ontzettend veel stikstof.”