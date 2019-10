Finse politica vecht voor godsdienstvrijheid

Een bezige bij; een betere beschrijving van de Finse christendemocrate Paivi Rasanen is er niet. Ze is naast parlementslid, arts, domineesvrouw, auteur, moeder van vijf kinderen en grootmoeder van zes. Maar ze is ook verdachte in een politieonderzoek.

Een enorm volle agenda, dat is het excuus waarom ze week na week geen tijd heeft voor een interview. Rasanen bekleedt zo veel functies dat het gegarandeerd de vraag oproept hoe ze het allemaal doet. Ze geeft eerlijk toe dat het een uitdaging is om een goede balans te vinden tussen haar drukke werkschema en haar familie. Daarom is zondag de dag waarop ze alle aandacht voor hen heeft. Daarnaast probeert ze elke dag tijd vrij te maken voor haar gezin.

De interesse in de politiek werd bij Rasanen gewekt toen ze nog dagelijks werkzaam was als arts en met de bijbehorende ethische vragen werd geconfronteerd. Vooral vraagstukken zoals de waarde van het menselijk leven, bescherming van het leven van begin tot eind en het welzijn van gezinnen, hielden en houden haar nog steeds bezig. Rasanen wilde meer zijn dan een arts die de consequenties van sociale problemen oplost; ze wilde via een politieke carrière de redenen daarachter proberen op te lossen.

Gevaar

Als christendemocraat zet ze zich onder meer in voor het recht van asielzoekers om bijvoorbeeld hun religie te veranderen. Een toenemend aantal asielzoekers heeft zich in Finland tot het christendom bekeerd. Zij zijn daarom in gevaar als ze naar hun thuisland zouden worden teruggestuurd, meent Rasanen. Ze pleit voor een eerlijk immigratiebeleid, zodat niemand naar een land hoeft terug te keren waar hun leven in gevaar zou kunnen komen vanwege hun geloofsovertuiging.

Daarnaast is de politica een felle voorstander van het benadrukken van het belang van vrijheid van godsdienst en meningsuiting. Want, zo zegt ze, hoe meer we zwijgen over moeilijke en controversiële actuele thema’s, hoe kleiner de ruimte voor vrijheid van meningsuiting en religie wordt.

Zelf heeft de moeder van vijf ervaren hoe deze ruimte kleiner wordt. Het is begin september wanneer het nieuws naar buiten komt dat de Finse politie een onderzoek naar Rasanen is gestart. Dat vanwege het mogelijk gepleegde strafbare feit van „agitatie tegen een etnische groep.” Ze plaatste op Facebook namelijk een kritisch bericht over de deelname van de Evangelische Lutherse Kerk van Finland (ELCF) aan een lhbt-evenement in Helsinki.

De christendemocrate, die lid is van de ELCF en wiens man een dominee binnen die kerk is, zegt geschokt te zijn dat de gemeente zich bij de Finse Pride aansloot. Volgens haar wordt er op die evenementen daden en relaties gevierd die de Bijbel juist zondig en beschamend noemt. Ze vroeg zich in het geplaatste Facebookbericht openlijk af hoe de kerk die twee elementen dacht samen te kunnen brengen.

Het verraste Rasanen dat de zaak tegen haar zo ver is gekomen, want het is volgens haar „onmogelijk om te redeneren dat de klassiek christelijke opvatting illegaal wordt.” Op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen in de zaak, maar het onderzoek loopt nog.

De politica maakt zich echter geen zorgen over het onderzoek. Ze is ervan overtuigd dat haar uitspraak door de vrijheid van godsdienst en meningsuiting wordt beschermd. Ze zou het bericht zo weer op Facebook plaatsen. Waar ze zich echter wél zorgen om maakt, is dat door het onderzoek vrijheden in de praktijk worden aangetast.

Bang

Het lijkt erop dat veel christenen in Finland zich in de kast verstoppen, nu de lhbt-gemeenschap naar buiten is gekomen, stelt ze. De domineesvrouw vindt het zorgelijk dat christenen in de toekomst een hogere drempel voor zichzelf zullen hebben om bijvoorbeeld de Bijbel te citeren. Vooral jongeren zijn volgens haar bang om als een strenggelovige christen te worden gelabeld, omdat dit hun carrière en sociale acceptatie kan hinderen.

Rasanen heeft overwogen om de lutherse kerk te verlaten, maar ondanks haar bezwaren heeft ze toch besloten om te blijven. Het is volgens haar geen optie om van een zinkend schip te springen. „Ik geloof dat iedereen het recht heeft om de hele waarheid van Gods Woord te horen: het Evangelie én de wet.”

Loopbaan Rasanen

1985-1995: Bedrijfs- en huisarts

1995-heden: Parlementslid voor de Christian Democrats

2004-2015: Partijleider Christian Democrats

2011-2015: Minister van Binnenlandse Zaken