Felle kritiek op Pence om gebed met coronateam

Vicepresident Mike Pence staat onder zware kritiek omdat hij heeft gebeden met het team dat de coronaproblematiek moet aanpakken.

Pence werd vorige week door Trump aangewezen om leiding te geven een crisisteam dat maatregelen moet nemen in de de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus in Amerika.

Bij de eerste ontmoeting met de ongeveer vijftien teamleden op het Witte Huis ging Pence met hen in gebed. Een foto daarvan werd verspreid via de social media en dat leidde tot veel ophef. Critici vinden dat Pence daarmee geweld heeft gedaan een de grondwettelijke scheiding van kerk en staat.

“Mike Pence en het coronavirusnoodteam bidden voor een oplossing. We worden bij de neus genomen,” twitterde Thomas Chatterton Williams, schrijver voor New York Magazine. Matt Novak, wetenschapsredacteur bij het platform Gizmodo, schreef: “Mike Pence kan bidden wanneer hij wil, maar ik vind het vreemd om te zien dat hij dit doet tijdens een vergadering van de coronavirus task force met gerenomneerde wetenschappers.”

Ook uit politieke hoek kreeg Pence forse kritiek. De progressieve Democraat Alexandra Ocasio-Cortez, lid van het Congres noemde het “absurd” dat Pence leiding geeft aan het team. “Mike Pence gelooft in gebed en niet in wetenschap”, schreef ze. “Het is volkomen onverantwoord om hem de leiding te geven van het Amerikaanse anticoronavirusteam, zeker de wereld aan de vooravond staat van een pandemie.” Als bewijs voor het feit dat Pence niet capabel zou zijn, wees ze onder andere op het feit dat de vicepresident de evolutietheorie afwijst.

Evangelist Franklin Graham noemde de foto waarop Pence met zijn team bidt “ontroerend en krachtig.” Hij bedankt de vicepresident voor deze daad en riep de Amerikanen op om samen met Pence God te bidden om wijsheid en hulp in de strijd tegen het virus. Anderen sloten zich daarbij aan.

Schrijver Jonathan Merritt stelde in een tweet dat mensen het beleid van Pence kunnen afwijzen, maar dat kritiek op zijn bidden misplaatst is. Dergelijk commentaar is volgens Merritt de reden dat veel gewone Amerikanen “de libertijnse elite veracht”.

Robert P. George, docent politieke filosofie, noemt het heftige debat over het bidden van Pence met zijn team “illustratief voor de politieke kloof in Amerika”. “Voor sommigen van ons is het duidelijk dat bidden een van de dingen is die je doet in een crisis. Voor anderen is bidden erger dan een grote dwaasheid.” Roberts zegt de openhartigheid van critici van Pence te waarderen, maar hij pleit wel voor ruimte voor christenen die er behoefte aan hebben te bidden.