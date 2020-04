Stichtingen schenken mobiele verpleegtenten voor coronahulp

De Philips Foundation, de AFAS Foundation en de Noaber Foundation hebben gezamenlijk vijf mobiele isolatie-verpleegunits aangekocht voor gebieden in de wereld die het hardst zijn getroffen door de uitbraak van het coronavirus. De eerste twee tenten gaan naar Italië. Met de aankoop stellen de drie stichtingen een bedrag van 3 miljoen euro beschikbaar.

In elk van de vijf opblaasbare tenten is plaats voor twintig ziekenhuisbedden voor het aanbieden van hoogstaande gezondheidszorg aan mensen die besmet zijn, of mogelijk besmet zijn, met het coronavirus. Ook kunnen de units worden ingezet voor ziekenhuisopnames die niet gerelateerd zijn aan het virus. Daarmee kan de druk op de ziekenhuizen worden verlicht.

De Philips Foundation, AFAS Foundation en Noaber Foundation hebben voor het eerst een coalitie gevormd in de strijd tegen het coronavirus. „Dit is een succesvol voorbeeld, waarvan we hopen dat het aanstekelijk werkt voor andere bedrijven en stichtingen. Deze mobiele isolatie-units, waarvan er indien noodzakelijk ook één in Nederland wordt geplaatst, zijn van vitaal belang om in samenwerking met ziekenhuizen en overheden deze uitbraak te stoppen”, zegt Gerben Eversdijk, directeur van de AFAS Foundation.

De stichtingen willen de isolatietenten inzetten waar de nood het hoogst is. De eerste twee van de vijf units zullen in samenwerking met het Italiaanse Rode Kruis worden ingericht in Milaan en Salerno.