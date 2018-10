Rijssen is de overlast door vuurwerk spuugzat. Inwoners van de wijken Veeneslagen en Braakmanslanden klagen geregeld over het afsteken van vuurwerk in hun buurten. Dit jaar kwamen er bij de politie zeventien meldingen binnen over vuurwerkoverlast, meldde de Rijssense burgemeester Hofland maandag tijdens een commissievergadering.

Hofland riep burgers op om overlast altijd bij de politie te melden. „Het loopt de spuigaten uit.” In Urk speelt soortgelijke problematiek.