GGD’en testen personeel slachthuizen niet standaard

De GGD’en testen niet standaard personeel van slachterijen op het coronavirus. Op dit moment voeren zij geen branchebeleid, zo bevestigt een woordvoerder van GGD Nederland berichtgeving van het Brabants Dagblad. Eerder lieten minister Carola Schouten (Landbouw) en ‘corona-minister’ Hugo de Jonge weten wel te willen dat alle slachthuizen worden gecheckt.

„Wij hebben een aantal redenen om te acteren: als mensen klachten hebben, of als er een cluster is en dus meerdere mensen besmet zijn, of dat nu in een verpleeghuis, school, distributiecentrum of slachterij is. Maar het is niet branchegericht. We zeggen niet: we gaan alle supermarktmedewerkers of agenten onderzoeken”, aldus de woordvoerder.

De afgelopen tijd hadden meerdere slachthuizen met corona-uitbraken te maken. De woordvoerder zegt dat de GGD’en continu overleg hebben met de betrokken ministeries. „Tot nu toe is onze lijn: wij werken risicogericht, niet branchegericht. Het is aan de individuele GGD’en om risicoanalyses te maken. Het kan zijn dat een GGD zegt: wij zien geen groot risico bij die slachterij, maar juist bij basisschool X of supermarkt Y. Dan wordt daarop geacteerd. Die inschatting is aan de GGD. Daar zitten de mensen die ervoor hebben gestudeerd.”