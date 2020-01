Erdee Media Groep stopt met De Week

De Week, een uitgave van Erdee Media Groep gericht op mensen in de leeftijd van 20 tot 45 jaar, houdt eind maart op te bestaan.

De Week is een wekelijkse uitgave met een selectie van artikelen uit het Reformatorisch Dagblad. Bijna vier jaar is door een klein team gewerkt aan het succesvol maken van De Week, zegt directeur Cornell Heutink van Erdee Media Groep. „Dat heeft geresulteerd in een mooi product, maar we zijn er niet in geslaagd voldoende abonnees aan ons te binden.”

Erdee Media Groep is in 2019 gestart met projecten om de doelgroep 20- tot 45-jarigen op andere manieren te bereiken. Zo is het aanbod via YouTube verbeterd en worden sinds vorige week podcasts aangeboden. Heutink: „We zetten er op in om in 2020 mensen uit de doelgroep 20-45 jaar aan ons te binden op een manier die bij hen past.”

Abonnees op De Week krijgen het aanbod om tegen aantrekkelijke voorwaarden over te stappen op een zaterdagabonnement op het RD. „Zij krijgen daarmee ook het RDMagazine”, zegt hoofdredacteur Steef de Bruijn. „Mede dankzij dit fraaie magazine konden we het afgelopen jaar een flinke groep jonge abonnees van het Reformatorisch Dagblad verwelkomen.”