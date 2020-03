Coronapandemie: speeltuin voor profiteurs, oplichters en ‘experts’

‘Grapjassen’ stuurden zondag op briefpapier van gemeente Kaag en Brasem een bericht rond dat supermarkten in de gemeente gesloten zouden worden. Mensen konden per persoon een voedselpakket ter waarde van 45 euro bestellen, en het geld in een tasje aan de voordeur hangen.

Woedend waren ze, de inwoners van Oude-Wetering, Roelofarendsveen en Woubrugge. Op sociale media gingen ze los. „Dit is ziek, misbruik maken van deze situatie. Keihard aanpakken.” En: „Het is toch te erg voor woorden?” „Stelletje idioten”, registreerde het Leidsch Dagblad een aantal reacties.

De oplichters werden mogelijk op het idee gebracht door de hamstergekte vorige week in de supermarkten. Pakken wc-papier werden weggesleept, vaak zonder dat de mensen wisten waarom ze zoveel nodig zouden hebben. Een directe link tussen het virus en toiletpapier is er niet.

Papier-haché

Satirische website De Speld kwam in reactie op de hamsterpaniek met „de zeven lekkerste recepten” met wc-papier. Om er een paar te noemen: gefrituurde wc-rolletjes, wc-papier uit blik, wc-papier in tomatensaus, papier-haché en wc-papiersoep. „Het enige wat je nodig hebt is een pan water, wc-papier en een staafmixer. Voeg eventueel een paar vaatwastabletten toe, voor een frisse nasmaak. Eet smakelijk!”

Tal van zelfverklaarde experts komen met raadgevingen die momenteel de ronde doen op sociale media. Wie wil weten of hij corona heeft, moet zijn adem 10 seconden inhouden, meldde een bericht uit Cambodja. Lukt dat? Dan is geen sprake van een corona-infectie.

Met knoflook of cocaïne, maar bijvoorbeeld ook met het bleekmiddel chloordioxide (MMS) zouden probate behandelingen van Covid-19 mogelijk zijn. Het virus zou ook doodgaan wanneer iemand geregeld gorgelt met zout water. Helaas is dat allemaal onzin.

Nog een: het zou helpen om elk kwartier een slokje warm water te drinken om het virus uit de keelholten naar de maag te spoelen. Of slik elk uur een gram vitamine C. Dezelfde webshop raadt ook kurkuma-extract en cannabisolie aan om de werking van de vitamine C te ondersteunen. Het is vooral een recept voor winderigheid.

En wat het allemaal nog echter maakt, is dat sommige Whats- Appberichten afkomstig zouden zijn van gerenommeerde instituten, zoals de Amerikaanse Stanford University. „Ze zijn niet afkomstig van Stanford”, laat Lisa Kim weten. Zij is verantwoordelijk voor de corona-informatiepagina van het Universitair Medisch Centrum.

Paniekzaaierij grenst soms aan oplichterij. Neem bijvoorbeeld dit bericht op Twitter: „Breaking: 9 mensen overleden aan coronavirus-gerelateerde klachten in ziekenhuis Breda.” Iemand met hetzelfde telefoonnummer verkocht op Marktplaats mondmaskers tegen woekerprijzen van 275 euro.

Webshops proberen ook een slaatje te slaan uit de situatie. Op bijvoorbeeld Amazon.nl kost het antivirusdesinfectiemiddel Sterillium ruim tien keer meer dan normaal. Ook mondkapjes gaan voor woekerprijzen over de toonbank.

Tabel

Ook doen op sociale media tabellen de ronde waarmee een Covid-19-infectie van een gewone griep of verkoudheid kan worden onderscheiden. Die kunnen zonder problemen de prullenbak in. Iemand met een loopneus en slijm in de keel kan, anders dan de nepadviezen beweren, wel degelijk besmet zijn met het coronavirus, meldt de wereldgezondheidsorganisatie WHO. De symptomen van Covid-19 lijken dus heel erg op die van een griepje of verkoudheid. Zelfs deskundige artsen moeten patiënten testen om vast te stellen of ze besmet zijn met het virus.