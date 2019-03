Barneveldse ondernemers nemen het op voor zandleverancier Vink

Met een paginagrote advertentie in de knalgele bedrijfskleur van de firma Vink hebben ruim veertig ondernemers uit Barneveld het opgenomen voor het aannemingsbedrijf. Volgens hen heeft het tv-programma Zembla Vink “onterecht in de beklaagdenbank geplaatst”.

“Vink verdient ons en uw vertrouwen”, stelden de ondertekenaars donderdag in het lokale dagblad, de Barneveldse Krant. Vink is in opspraak na de onthulling van Zembla, op basis van een rapport van het Team Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten, dat in de Barneveldse wijken Eilanden-Oost en Veller zand is gebruikt dat volgens de regels nooit in een woonwijk had mogen worden toegepast. Bij een eerste keuring was geconstateerd dat de grond verontreinigd was met de giftige stof styreen. Volgens Vink bleek uit een herkeuring dat het zand schoon was. Het Team Ketentoezicht beoordeelde die tweede keuring als illegaal.

De ondernemers hekelen de “uiterst negatieve publiciteit” over Vink, “zonder dat er bewijs was van onrechtmatig handelen”. Uit de inmiddels uitgevoerde onderzoeken naar het zand concluderen ze dat het “wettelijk toepasbaar is waar het op de diverse locaties voor is gebruikt “. “Vink is veroordeeld door media. De (imago)schade is enorm”, aldus de ondertekenaars. Met de advertentie willen ze Vink “een hart onder de riem steken”.

“De advertentie sterkt me in het idee dat de verwevenheid in Barneveld ongezond is”, reageert onderzoeksjournalist Roelof Bosma van Zembla. “Gemeenschapszin is prachtig, maar deze afhankelijkheid van elkaar schuurt. Schijnbaar ga je dan Trumpiaans reageren. Vink ging nooit inhoudelijk op onze vragen in, maar nu wel zo’n advertentie met gestrekt been erin richting de onderzoeksjournalistiek.”

“Ik raad de ondernemers aan het (inmiddels openbare) rapport van de Omgevingsdiensten eens goed te lezen”, zegt Bosma verder. “Ik begrijp dat ze liever rust in de tent hebben en willen dat dit soort rapporten verborgen blijven, maar het is onze taak misstanden aan de kaak te stellen. Los van de vele overtredingen die Vink volgens het rapport begaat, hebben we ook onthuld hoe het bevoegd gezag (gemeente en provincie, red.) het in dit dossier laat afweten.”

Het Openbaar Ministerie doet overigens nog strafrechtelijk onderzoek naar Vink. Volgens het rapport van het Team Ketentoezicht is grond onjuist gekeurd, zou ongekeurde grond toegevoegd zijn aan reeds gekeurde grond en zijn grote partijen grond administratief ‘zoekgeraakt’.

De gemeente Barneveld maakte donderdag bekend dat ze licht vervuild zand in Eilanden-Oost laat vervangen door schoon zand. Bij het uitgebreide bodemonderzoek naar het gebruikte zand van Vink was bij één monster een verhoogd gehalte aan styreen aangetroffen. Uit vervolgonderzoek blijkt dat de stof niet in een groter gebied aanwezig is, en ook niet in het grondwater ter plekke. Volgens de gemeente is van een gezondheidsrisico geen sprake. Wel laat ze het zand verwijderen. “Als extra geruststelling voor de bewoners.”