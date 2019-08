Johannes de Heer favoriet bij zomerzang Dwingeloo

Al meer dan dertig jaar klinken in het Drentse Dwingeloo geestelijke liederen tijdens de zomermaanden. De bezoekersgroep is vergrijsd, maar trouw. Sommigen zingen al mee sinds de eerste editie. „Dit zijn avonden met een gouden randje.”

Het is niet moeilijk om de Brug-Eskerk te vinden. Parkeerwachten in gele hesjes wijzen de weg. Het parkeerterrein aan de rand van Dwingeloo is snel gevuld; op het naastgelegen weiland is nog plek genoeg.

Een halfuur voor tijd zit de kerk al zo goed als vol. De zomerzangavonden worden meestal goed bezocht, zegt Roel Reiber (64). „Alleen als het heel warm is, blijven mensen thuis. Wisselvallig weer is voor ons het beste.”

Reiber is organisator sinds de zomerzang van start ging – nu 34 jaar geleden. „Het is dankbaar werk. De liederen doen zoveel met mensen. Als de Heere het wil, hoop ik er nog even mee door te gaan. Ik moet er niet aan denken om te stoppen.”

De avonden staan onder leiding van een predikant. „Het is niet de bedoeling dat ze gaan preken”, zegt Reiber. „Af en toe een stichtelijk woord over de liederen.”

De laatste jaren vraagt de organisatie vooral voorgangers die al eerder van de partij waren. Om het ”RUM-principe” in goede banen te leiden, zegt Reiber. „Dat betekent: Roept u maar. We zingen verzoeknummers. Soms lijkt het daardoor een kleuterklas waar iedereen iets door elkaar roept. Dat vraagt ervaring van de predikant.”

V.l.n.r.: Zanger Zwier van der Weerd, panfluitist Willem Jan Tinke en ds. Pieter Dekker. beeld Jacob Melissen

De voorganger van deze avond, ds. P. Dekker, weet wel raad met zijn ‘klas’. De gereformeerde predikant uit Wierden kiest degenen die een lied mogen roepen op basis van vragen. „Wie heeft drie provinciegrenzen overschreden om hier te komen?” „Wie is er vandaag naar de kapper geweest?” „Wie is er in het buitenland geboren?” „In Friesland”, roept een opgeschoten oudere. Hij mag toch een lied kiezen.

”Veilig in Jezus’ armen”, ”Ik wil zingen van mijn Heiland” en ”Gouden harpen ruisen” – vooral de liederen uit de bundel van Johannes de Heer blijken populair. De organisatie heeft drie blokken liederen samengesteld die afwisselend tijdens de avonden gebruikt worden: vanavond is blok B aan de beurt. Op de beamer verschijnt de lijst met vooral gezangen en liederen van De Heer. De enkele psalmen blijven deze avond ongekozen.

De avond telde zo’n 350 bezoekers. beeld Jacob Melissen

Reiber ziet „veel bekende gezichten.” Een groot deel van de bezoekers is duidelijk vertrouwd met de opzet van de avonden én met de liederen. Er wordt stevig gezongen. Zodra de melodie in het voorspel van organist Geert Meijer herkenbaar is, wordt er meegeneuried. Af en toe veroorlooft de speelman zich tijdens voor- of naspel een uitstapje naar een ander gezang. Zo zingen de aanwezigen tóch nog drieënhalve regel van ”Lichtstad met uw paarlen poorten” – al staat die eigenlijk niet in blok B.

Vrijwel alle bezoekers zijn van middelbare leeftijd of ouder; er zijn drie kinderen onder de ruim 350 aanwezigen. Reiber: „Daar zit ik wel een beetje mee. Met Johannes de Heer trek je minder jongeren. Aan de andere kant kunnen we niet elke doelgroep bedienen. De bezoekers die nu komen, vinden deze liederen heerlijk en willen graag uit volle borst meezingen.”

Panfluitist Willem Jan Tinke. beeld Jacob Melissen

Zanger Zwier van der Weerd neemt een paar solostukken voor zijn rekening en roept spontaan een gelegenheidskoor naar voren voor ”Zoek eerst het Koninkrijk van God”. Met een bewerking van het ”Onze Vader” sluit hij de avond af.

Ben (79) en Erna (73) Leonards zijn er vanavond voor het dertigste jaar op rij bij. Jarenlang stonden de Elburgers met een stacaravan op nabijgelegen vakantiepark De Noordster. Ook daarna bleven ze komen. Ze kregen vrienden door de zangavonden. „We zijn zo aan de gemeente verbonden geraakt, dat we er nu ook ’s zondags als gastlid heengaan. Vanuit Elburg.” Het echtpaar komt vooral voor de bekende liederen. Zij: „Veel Johannes de Heer. Je wordt hier opgeladen. Voor je geloof, hè.” Hij: „Het zijn avonden met een gouden randje.”

Rond tien uur stromen de bezoekers weer naar buiten. Oude bekenden groeten elkaar. „Tot volgend jaar toch?” „Zeker!”

Voor het 34e jaar op rij worden dit jaar in Dwingeloo in de zomermaanden zeven zangavonden op dinsdag georganiseerd. De avonden vinden plaats in de Brug-Eskerk, de plaatselijke gereformeerde kerk binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Als dertiger zette gemeentelid Roel Reiber destijds de zomerzang op, samen met de toenmalige plaatselijke predikant ds. H. Koetsveld.

Aan de avonden werken diverse muzikanten en koren mee. De leiding is in handen van een predikant. Er volgen dit jaar nog avonden op 13 en 20 augustus. Bij beide gelegenheden werkt een koor mee.

De zomerzang begint om 20.00 uur en heeft een pauze. De toegang is vrij; wel wordt er gecollecteerd voor de onkosten.

Zingen in de Zomer

Dit is de derde aflevering in een vierdelige serie artikelen over plaatsen waar in de zomer (bijna) wekelijks een zomerzangavond wordt georganiseerd. Over twee weken deel 4: Zingen in Urk.