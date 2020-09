Honing helpt goed bij verkoudheid

Kort nieuws over ontwikkelingen in de medische wereld; over voeding en gezondheid, gezonde leefstijl en andere wetenswaardigheden.

Honing

Honing werkt soms beter dan medicijnen bij infecties van de bovenste luchtwegen, zo blijkt uit onderzoek dat in augustus is gepubliceerd in het tijdschrift BMJ Evidence Based Medicine.

Wetenschappers van de Universiteit van Oxford keken naar veertien publicaties waarin het effect van honing werd vergeleken met dat van nepmiddelen of van medicijnen zoals antibiotica.

Het bleek dat honing zorgt voor een significante afname van de bekende symptomen van infecties van de bovenste luchtwegen, zoals een zere keel, een volle neus, hoesten en slijmophoping. Ook de nachtrust verbeterde. De ziekteduur werd in twee onderzoeken bekort.

Aan de meeste studies deden verkouden kinderen mee, in andere volwassenen. Er werden vaak speciale honingsoorten gebruikt, zoals boekweit-, manuka- of eucalyptushoning. Die hebben een hoog gehalte van de werkzame stof methylglyoxal. Van deze stof zijn antivirale effecten vastgesteld. Soms kregen kinderen ook melk met honing erin. In twee studies kregen volwassenen koffie met honingsiroop.

Kinderen onder één jaar mogen geen honing vanwege het risico op botulisme en verlammingen.

Hartselfie

Een computeralgoritme kan op basis van vier foto’s van iemands gezicht vaststellen of die persoon een hartziekte heeft, zo meldden Chinese onderzoekers eind vorige maand in het European Heart Journal.

Het is al langer bekend dat bepaalde gelaatstrekken –zoals dunner wordend of grijs haar, rimpels, een oorlelplooi, gele bultjes in de ooghoeken en vertroebeling van het hoornvlies– in verband kunnen worden gebracht met een verhoogd risico op hartaandoeningen.

Tussen 2017 en 2019 werden zo’n 5800 patiënten uit acht Chinese ziekenhuizen medisch onderzocht. Tegelijk werden vier gezichtsfoto’s gemaakt, één frontaal, twee van opzij en een van de bovenkant van het hoofd.

Radiologen bekeken hartfoto’s van de patiënten en beoordeelden de hartaandoening op basis van de vernauwing van de bloedvaten. Deze informatie werd gebruikt om een deep learning-algoritme te ontwikkelen.

De onderzoekers testten het algoritme vervolgens op de foto’s van ruim duizend andere patiënten uit negen ziekenhuizen, van april tot juli vorig jaar. Het algoritme bleek bestaande methoden voor het voorspellen van het risico op hart- en vaatziekten te overtreffen.

Farmalobby

De farmaceutische industrie in de Verenigde Staten investeert fors in het beïnvloeden van beleidsmakers, signaleert het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde op basis van een artikel in het tijdschrift JAMA Internal Medicine.

In de periode 1999 tot 2018 stak de farmasector in totaal 4 miljard euro in het lobbyen bij het Amerikaanse Congres en andere overheidsinstanties. De medicijnenfabrikanten stonden daarmee op de eerste plaats vergeleken bij andere industrieën, zoals verzekeringsmaatschappijen (3,2 miljard), en elektriciteitsbedrijven (2,8 miljard).

Speciale aandacht hadden de farmalobbyïsten voor verkiezingscampagnes. De financiële ondersteuning van campagnes had vooral tot doel het voorkómen van maatregelen die de uitgaven aan medicijnen zouden beperken.

Volgens de auteur van het artikel in JAMA, Wouter Olivier, is er aanzienlijk bewijs dat het lobbyen en ondersteunen van campagnes verkiezingsuitslagen en wetgeving daadwerkelijk kunnen beïnvloeden. Olivier maakte voor zijn analyse gebruik van databases van het Center for Responsive Politics en het Nationale Institute on Money in Politics.