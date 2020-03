Hond assisteert bij opsporen coronapatiënt

Onderzoekers van de Engelse Durham universiteit willen honden gaan inzetten in de strijd tegen het coronavirus. De dieren moeten met hun goed ontwikkelde reukvermogen gaan onderscheiden wie er aan Covid-19 lijdt en wie niet, meldt nieuwssite New Atlas.

Dat zou een razendsnelle detectiemethode betekenen: de onderzoekers schatten dat de dieren niet minder dan 250 mensen per uur kunnen ‘besnuffelen’ op de ziekte.

Daarnaast kan het –zeker gezien de beperkte beschikbaarheid van testmateriaal– een waardevolle aanvulling zijn voor bestaande testen. Het doel is dat de honden mensen –ook degenen zonder symptomen– gaan screenen en dat ze aangeven wie er moeten worden getest op corona.

Aan de capaciteiten van de dieren twijfelen de onderzoekers niet. „Eerder lieten we zien dat honden geuren kunnen detecteren van mensen met een malaria-infectie met een extreem hoge accuratesse: boven de WHO-standaarden voor diagnostica”, zegt onderzoeksleider James Logan tegen New Atlas. „We weten dat andere luchtwegaandoeningen, net als Covid-19, onze lichaamsgeur verandert. Daarom is er een zeer grote kans dat honden corona kunnen detecteren. Deze nieuwe diagnostische tool betekent mogelijk een revolutie in onze aanpak van Covid-19 op de korte termijn, maar in het bijzonder ook de komende maanden. Dit kan een bijzonder grote impact gaan hebben.”