Restauratie Grote kerk Wageningen medio mei gereed

De 3,6 miljoen euro kostende restauratie van de Grote Kerk in Wageningen moet op 18 mei voltooid zijn, deelt Wim Rohaan mee. Hij is bestuurslid van Stichting Oude Gelderse Kerken, die sinds augustus 2017 eigenaar is van de kerk.

De kerk, die al lang in de steigers staat, wordt momenteel ingrijpend verbouwd, zowel de buiten- als de binnenkant. De inrichting van het historische kerkgebouw neemt daarna nog enkele maanden in beslag. Op 1 september is de kerk weer functioneel. Dan kan niet alleen de protestantse gemeente Wageningen er gebruik van maken, maar kan het bedehuis ook gebruikt worden voor andere activiteiten. „Het is een multifunctioneel gebouw geworden”, licht Rohaan toe. Dat is te zien aan de inrichting. De meeste kerkbanken zijn weggehaald. Er staan nog een paar rijen onder het orgel en ook de banken op het zuiderbalkon blijven. Het balkon aan de noordzijde is verdwenen.

In de kerk zijn twee centrale plekken op de multifunctionele vloer gekomen. De ene is de kansel, waaromheen de stoelen voor de zondagse eredienst gegroepeerd staan. De andere is het podium waarheen de andere stoelen gericht zijn. Rohaan: „Het gebouw moet weer een plaats voor iedereen in de samenleving worden.”